Berova ve Candan, AKPA toplantılarına katılacak

AKPA toplantıları  27-31 Ocak tarihleri arasında Fransa’nın Starsbourg şehrinde gerçekleştirilecek.

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24/01/2020

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Berova ve Candan, AKPA toplantılarına katılacak

 UBP Girne Milletvekili, AKPA Heyet Başkanı Özdemir Berova ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Genel Kurul Kış Toplantılarına ve Komite toplantılarına katılacak.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantılar  27-31 Ocak tarihleri arasında Fransa’nın Starsbourg şehrinde gerçekleştirilecek.

24/01/2020 14:45
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TAGS: Berova, haber, kıbrıs, ve, Candan, AKPA, toplantılarına, katılacak
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