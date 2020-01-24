Berova ve Candan, AKPA toplantılarına katılacak
AKPA toplantıları 27-31 Ocak tarihleri arasında Fransa’nın Starsbourg şehrinde gerçekleştirilecek.
24/01/2020
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UBP Girne Milletvekili, AKPA Heyet Başkanı Özdemir Berova ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Genel Kurul Kış Toplantılarına ve Komite toplantılarına katılacak.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantılar 27-31 Ocak tarihleri arasında Fransa’nın Starsbourg şehrinde gerçekleştirilecek.