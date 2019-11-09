Facebook Messenger’da yeni güvenlik önlemi

Facebook, gizliliği son yıllarda önemli bir konu olarak ele alıyor. Güvenlik konusundaki skandalların ardından bu alanda etkin adımlar atmayı önceleyen küresel dev, yeni bir Gizlilik ve Güvenlik Merkezi açmasının ardından bu gizlilik ve güvenlik meselesine ilişkin bir duyuruda bulundu.

Shiftdelete'nin aktardığına göre Messenger‘ın web sitesinde yer alan yeni bölüm, bir kişiyi engelleme, raporlama ve susturma işlemlerinin yanı sıra hepsinin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirmenin de içerdiği bir takım seçenekleri içeriyor.

Sayfa ayrıca, kullanıcılara Messenger’da çevrimiçi görünüp görünmemelerini manuel olarak değiştirebileceklerini de hatırlatıyor. Ve tabii ki, şu anda platformda uçtan uca şifreli mesajlar göndermenin tek yolu olan Gizli Konuşmalar’dan bahsediliyor, ancak şirket bu özelliğin önümüzdeki dönemde Messenger boyunca varsayılan olarak etkin hale getirileceğini vaat ediyor.

Diğer yandan Facebook Messenger ile bir süre sonra kaybolmak üzere gizli konuşma da yapılabilecek. Yeni gizli konuşma seçeneği, birçok kullanıcı tarafından ilgiyle karşılandı. Bu konuşmalar, yapıldıktan bir süre sonra konuşmanın iki tarafından da siliniyor.

09/11/2019 11:28