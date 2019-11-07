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Ünlü oyuncu Catherine Deneuve hastaneye kaldırıldı

Bir döneme damgasını vuran Fransız sinema oyuncusu Catherine Deneuve hastaneye kaldırıldı

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07/11/2019

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Ünlü oyuncu Catherine Deneuve hastaneye kaldırıldı

Fransa’nın dünyaca ünlü sinema yıldızı Catherine Deneuve, felç teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

76 yaşındaki sanatçının, çok sınırlı ve geri dönüşümü olan iskemik inme geçirdiği belirtildi.

Deneuve'ün beyin fonksiyonlarının zarar görmediği ve ünlü sanatçının bir kaç gün daha hastanede kontrol altında tutulacağını aktarıldı.

Ünlü yıldız, son olarak yönetmen Emmanuelle Bercot’un Paris’te çektiği ve tamamlanma aşamasına gelen “De son vivant” isimli filmin set çalışmalarına katılıyordu.

07/11/2019 09:38
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TAGS: Ünlü, HABER, KIBRIS, oyuncu, Catherine, Deneuve, hastaneye, kaldırıldı
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