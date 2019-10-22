Miley Cyrus'a hayranlarından tepki

Miley Cyrus, yaptığı bir yorum nedeniyle hayranlarından tepki aldı. Oyuncu Liam Hemsworth ile boşanma aşamasında olan, onunla ayrıldıktan sonra Kaitlynn Carter ile kısa birliktelik yaşayan ve şimdi de şarkısı Cody Simpson’la ilişki yaşayan 26 yaşındaki şarkıcı, Instagram yayınında takipçilerine, “Etrafta iyi adamlar var arkadaşlar, vazgeçmeyin” dedi.“Eşcinsel olmak zorunda değilsiniz” diyen ABD’li şarkıcı, kadın takipçilerine argo bir dille, etrafta pek çok erkek olduğunu ve onlarla birlikte olabileceklerini söyledi.Cyrus ayrıca, "Biliyorum, ben eşcinsel olmam gerektiğini düşündüm çünkü bütün erkekler şeytandı, ama bu doğru değil. İyi insanlar var” ifadesini kullanınca tepkiler gecikmedi.Cyrus’un takipçileri, eşcinsellikten bir “seçim” olarak bahsetmesini eleştirerek bunun bir seçim değil, yönelim olduğu şeklinde yorumlar yaptı.Bunun üzerine bir açıklama yapan Cyrus, “Netleştireyim, cinselliğinizi seçmezsiniz. Olduğunuz gibi doğarsınız. Bir parçası olduğum LGBTİ’leri savunmak her zaman benim önceliğim oldu” ifadesini kullandı.Ünlü şarkıcı, Liam Hemsworth ile evliyken verdiği bir röportajda, Hala kadınlara ilgi duyuyorum” demişti. Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan Cyrus, son röportajında, “Sanırım benim evli olmam insanların aklını karıştırdı. Ama benim ilişkimin eşi benzeri yok. O kadar karmaşık, modern ve yeni ki, insanların anlayacağı bir yerde olduğumuzu sanmıyorum” demişti. Cyrus, bu sözleri sarf ettikten kısa süre sonra sekiz aylık eşi Liam Hemsworth’ten ayrıldı.

22/10/2019 10:49