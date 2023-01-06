36 mülteci ile 2 insan kaçakçısı mahkemeye çıkarıldı

36 Suriyeli mülteci ile 2 insan kaçakçısı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan Zanlı Mehmetali Kızılkaya ve zanlı Kasım Duman’ın "İnsan Kaçakçılığı" suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Polis, 06.01.2023 tarihinde 01.00 raddelerinde Karşıyaka Girne'de, Zanlı 2 nin kullanımında bulunan HE 965 plakalı ford transit van araç ile araçta yolcu olarak bulunan Zanlı Kızılkaya ile birlikte KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yapmalarını sağladıkları Suriye uyruklu 28 erkek, 6 çocuk ve 2 kadını alarak Alayköy'e taşıdıkları sırada tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını anlattı.

Polis, 30 zanlının KKTC'ye Kanunsuz Yollarla Giriş Yapmak" suçundan methalder olduklarını söyledi. Polis, zanlıların 06.01.2023 tarihinde 00.00-00.30 saatleri arasında Girne Karşıyaka'da KKTC'ye kaptanı henüz tespit edilemeyen bir tekne ile onaylanmamış limandan kanunsuz olarak giriş yaptıklarını söyledi. Polis, Suriye uyruklu zanlıların 6 çocuk hariç suçüstü hali gereği Alayköy' e taşındıkları esnada tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı.

Polis, bu aşamada tahkikatın henüz yeni başladığını, bu bağlamda incelenecek olan kamera görüntüleri alınacak olan ifadeler ve zanlıların bağlantı içerisinde olduğu şahısların arandığını belirtti.

Polis, tespit edilecek şahıslar olması halinde tahkikatın geniş çapta yürütüleceğinden dolayı ve zanlıların serbest kalması halinde tahkikatın seyrine etki edecekleri de açık olduğundan zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tüm zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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06/01/2023 14:06