37 doktor neredeyse tüm ülkeyi 9 günde aşıladı

Sadece 37 doktorun bulunduğu Doğu Himalayalar'daki Asya ülkesi Butan'da, 9 günde 470 bin kişiye COVID-19 aşısı yapıldı.

Bölge basınındaki habere göre, Butan'da 27 Mart'ta başlayan aşı kampanyasında 9 günde önemli bir başarıya imza atıldı.

760 bin civarında nüfusu olan Butan'da çocuklar aşılamalara dahil edilmezken yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 85'ine aşı yapıldı.

"Desuups" gönüllüleri

Üç binden az sayıda sağlık personelinin bulunduğu Butan'ın aşılamalardaki başarısının arkasında, "desuups" olarak adlandırılan gönüllülerin bulunduğu söyleniyor.

Gönüllülerin, salgının başlangıcında halka COVID-19 tedbirleri hakkında bilgi verdiği, aşılamalarda ise sağlık merkezlerine taşıyarak aşılamaların hız kazanmasında ektin rol oynadığı vurgulanıyor.

600 bin doz AstraZeneca bağışı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Butan'ın bu başarısı dolayısıyla aşı çalışmasındaki desteklerinden ötürü "gönüllüleri" tebrik etti.

Hindistan, komşusu Butan'a 600 bin doz AstraZeneca aşısı bağışlamıştı.

İlk COVID-19 vakasına Mart 2020'de rastlanan Butan'da toplam vaka sayısı 900, virüs kaynaklı can kaybı sayısı ise 1 olarak kayda geçti.

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08/04/2021 13:52