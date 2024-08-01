37 yaşındaki Luis Nani'den sürpriz transfer

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01/08/2024

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37 yaşındaki Luis Nani'den sürpriz transfer

Adana Demirspor ile yollarını ayıran Luis Nani, Portekiz'in Estrela Amadora takımıyla sözleşme imzaladı.

Son olarak Adana Demirspor'da oynayan ve bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, ülkesinin takımlarından Estrela Amadora'ya transfer oldu.

37 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

34 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST

Geride kalan sezonu Adana Demirspor'da geçiren Nani, 34 resmi maçta forma giydi ve 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

01/08/2024 18:36
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TAGS: 37 yaşındaki Luis Nani’den sürpriz transfer
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