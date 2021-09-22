37 yıl önce Japonya’dan gönderilen şişe Hawaii’de bulundu

Hawaii’de Hilo şehri yakınlarında ailesiyle sahile gelen 9 yaşındaki Abbie Graham, bir şişe içinde 1984 yılında ait bir mektup buldu.



‘’Okyanus akıntısı araştırması‘’ başlığını taşıyan şişenin içindeki mektubun, Japonya’nın batısındaki Miyakejima Adası yakınlarındaki Kuroşivo akıntısını araştıran bir öğrenci projesi kapsamında bırakıldığı anlaşıldı.

Mektubun Temmuz 1984’te yazıldığı belirtilirken kim tarafından bulunursa projeyi yapan okula yani Choshi High School’a geri getirmesi istendiği de metinde yer aldı.

37 YILLIK ŞİŞE 7 BİN KİLOMETRE YOL ALDI



Okul tarafından yaklaşık 7 bin kilometre uzaktan Hawaii’ye ulaşan bu şişe dışında aynı yıl 450 şişenin, bir sonraki yıl da 300 şişenin daha aynı amaçla bırakıldığı duyuruldu.



Daha önce bulunan 51 şişenin geri getirildiğini söyleyen okul yönetimi, 2002’den bu yana yalnızca bu şişenin geldiğini açıkladı.



Deneyden sonra bulunan diğer şişeler Washington, Kanada, Filipinler ve Pasifik’teki Marshall Adaları’nda ortaya çıkmıştı.

ŞİŞEYİ BULAN KÜÇÜK KIZA ÖDÜL



Choshi High School, şişeyi bulup geri getiren Abbie’ye minyatür bir Tairyo-bata (yüklü miktarda hazine bulan balıkçılara verilen bir tür bayrak) hediye etmeyi ve böylece ona teşekkürlerini sunmayı düşündüğünü söyledi.

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22/09/2021 16:09