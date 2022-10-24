37. yaşa özel pozlar! Hadise kendini buldu...

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler ile evliliğini sonlandıran Hadise yeni yaşına kutladı. 37 yaşına giren şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara “Efsane bir kadınım. Olağanüstü kadın, o benim” dedi.

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24/10/2022

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37. yaşa özel pozlar! Hadise kendini buldu...

Hadise, 37'nci yaş gününü kutlamak için geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Ünlü şarkıcı, geceye ait renkli kareyi sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Kutlama için kahve rengi dekolteli bir elbise tercih eden Hadise, doğum günü pastasını keserken verdiği pozlarla gündem oldu.

Partiden fotoğrafları paylaşan Hadise altına, "İyi ki doğdum ben. Fenomen bir kadınım. Olağanüstü bu kadın benim" notuyla düştü.

Ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medya büyük ilgi gördü. Dostları Hadise'nin doğum gününü kutlarken, takipçileri de 'Eski Hadise döndü', 'İşte bizim tanıdığımız kadın', 'Hadise kendini buldu' şeklinde yorumlarda bulundular.

Dostları Hadise'nin fotoğraflarının yer aldığı üç katlı bir pasta yaptırdı. 

 

24/10/2022 08:47
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TAGS: Hadise, magazin, haber
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