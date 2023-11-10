370 kişiye mezar olan binanın kaçak müteaahhidi yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın 1'inci kısım müteahhidi Mehmet Özat yakalandı. Ankara'da bir alışveriş merkezinde yakınlarını kaybeden kadınlar tarafından yakalanan Özat, polise teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’ndeki Emlak Bank Konutları 1’inci kısmında bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı.



Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen bloklarda 370 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen binanın müteahhidi Mehmet Özat, izini kaybettirdi.

Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün Mehmet Özat'ı, Ankara'da bir alışveriş merkezinde gezerken gördü.



Depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın, Özat'ı yakalayıp polisi aradı.

Alışveriş merkezine gelen polise teslim edilen Özat, sorguya alındı.