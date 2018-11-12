'3700 yılından geldim' dedi, bu cihazı gösterdi

Adını açıklamayan bir kişi, zaman yolcusu olduğu ve 3700 yılından geldiği iddialarını bir video aracılığıyla paylaştı.

Aslen Yunanistanlı olduğunu fakat Fransa'da doğduğunu ve 14 yaşına kadar Fransa'da yaşadığını söyleyen zaman yolcusu daha sonra Kanada'ya yerleştiğini belirtiyor.

Kanada'da bilime merak salan zaman yolcusu, ülkenin ulusal laboratuvarında çalışmaya başladığını ve daha 18 yaşında üst düzey bir asistan olduğunu iddia ediyor.

Çalıştığı süre boyunca çok sayıda gizli görevde yer aldığını belirten zaman yolcusu, birçok kişiyi geleceğe gönderdiklerini o kişilerden birinin de kendisi olduğunu öne sürüyor.

Zaman yolcusunun iddialarına göre 3000 yılı itibariyle insan ırkının yerini robotlar, yapay zeka ve yazılım teknolojileri alacak, petrol, altın gibi değerli madenler tamamen değersiz hale gelecek ve Güneş enerjisi ile üretilen elektrik, tek enerji kaynağı olacak.

Zaman yolcusunun iddiaları bunlarla sınırlı değil. 3600 yılında robotların nüfusu 4 milyona ulaşacak ve ABD ve Çin en büyük robot üreticileri haline gelecek.

3700 yılında ise robotlar ve insan ırkı arasında dev bir savaş patlak verecek. 20 Eylül 3700'de çıkacak savaş sonucu insan ırkı tarihe karışacak.

Zaman yolcusu iddialarına kanıt olarak gelecekten getirdiği bir robot kolunu gösteriyor. Ona göre robot kolu son derece güçlü bir elektronik parça.

Videoyu izleyen çok sayıda kişi, iddiaların bugüne kadar duydukları en saçma şey olduğunu konusunda yorumlarda bulundu.

Bazı kullanıcılar da zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişinin doğruları anlattığını söyledi.