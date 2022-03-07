371 yeni vaka 1 can kaybı!

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07/03/2022

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371 yeni vaka 1 can kaybı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.146 olup, 371 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 415 kişi taburcu edilmiştir.

156 kişi Lefkoşa, 85 kişi Girne, 99 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

7 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.145 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 371

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 371     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 415    

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.994.649

Toplam Vaka Sayısı: 70.858       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.203    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3457

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3417

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 200    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1464    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 197

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 316

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2118      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 134298

07/03/2022 18:47
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TAGS: 371 yeni vaka 1 can kaybı!
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