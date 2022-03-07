371 yeni vaka 1 can kaybı!
07/03/2022
Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.146 olup, 371 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 415 kişi taburcu edilmiştir.
156 kişi Lefkoşa, 85 kişi Girne, 99 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
7 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.145
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 371
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 371
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 415
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.994.649
Toplam Vaka Sayısı: 70.858
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.203
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3457
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3417
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 200
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1464
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 197
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 316
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2118
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 134298