Liverpool 6'da 6 yaptı

İngiltere Premier Ligi'nde iki dev kulüp Liverpool ve Chelsea karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Liverpool 2-1 kazanarak, ligde altıda altı yaptı.

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, Süper Kupa Finali'nden sonra bu kez İngiltere Premier Ligi'nin 6.haftasında karşı karşıya geldi. Ligin 6. haftasının kapanış maçında Chelsea, sezona 5'te 5 yaparak başlayan Liverpool'u ağırladı. Alexander-Arnold'ın 14 ve Firmino'nun 30. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazanan Liverpool, galibiyet serisini 6 karşılaşmaya çıkardı. Chelsea'nin golünü, 71. dakikada Kante kaydetti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Liverpool ligdeki altıncı galibiyetin alarak, 18 puanla liderliğini korudu. Chelsea ise 8 puanda kaldı. Mücadele, TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlandı

23/09/2019 08:29