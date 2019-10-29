Taçoy: 'Bağımsızlığa atılan en büyük adım'

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Taçoy mesajında, “Bağımsızlığa, özgürlüğe ve demokrasiye atılan en büyük adım olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96.yıl dönümünde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını saygıyla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”dedi.

29/10/2019 12:10