Pakistan'da parfüm fabrikasında yangın: 8 ölü

Pakistan'ın Lahor şehrindeki bir fabrikada patlama sonucu çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi.

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28/01/2020

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Pakistan'da parfüm fabrikasında yangın: 8 ölü

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'un İmamia bölgesindeki bir parfüm fabrikasında, sabaha karşı yaşanan patlama sonucu yangın çıktı.

Bir süre sonra kontrol altına alınan yangında 8 kişi hayatını kaybetti

Fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Pakistan'ın Pencap ile Sindh eyaletleri ülke ticaretinin merkezi kabul ediliyor.

İki eyalette 2012'de çıkan 2 fabrika yangınında 314 kişi hayatını kaybetmiş, 600'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.

28/01/2020 10:17
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TAGS: Pakistan’dahaber, kıbrıs, , parfüm, fabrikasında, yangın: 8, ölü
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