Afganistan'da Barış Bakanlığı kuruldu

Meclisin onayından da geçen Bakanlık, barış süreciyle ilgili ilk toplantısını başkent Kabil'de gerçekleştirdi.

Barış Bakan Yardımcısı Gulam Yahya Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, Bakanlığın, barış görüşmelerini daha iyi koordine etmek, tüm kurum ve kuruluşları barış konusunda istişarede bulunabilecekleri bir şemsiye altında toplamak için çalışacağını söyledi.

Yüksek Barış Şurasının da kendilerine Taliban ile barış konusunda yardım edeceğini dile getiren Abbas, Şura'nın barış konusundaki deneyimlerinden yararlanacaklarını belirtti.

Abbas, Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için ciddi çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Afganistan Yüksek Barış Şurası, eski Cumhurbaşkanı Hamit Karzai tarafından 2010 yılında kurulmuştu.

Barış görüşmeleri süreci

Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuç alınamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine, Afganistan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis, 1 ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump da ülkesi ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki Amerikan askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Kaynak: AA

09/01/2020 10:52