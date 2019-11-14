Toros: Kazaların önemli bölümü standartların eksikliğinden kaynaklanıyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde ilk olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

CTP Milletvekili Fikri Toros da konuşmasına KKTC’nin kuruluşunu kutlayarak başladı. Bugünkü programın değiştirildiğini ve bundan rahatsız olduklarını dile getiren Toros, yaptıkları görev dağılımının, bu değişiklikle, aksamaya uğradığını belirtti.

Ülkedeki yol ağında ciddi bir yetersizlik olduğunu dile getiren Toros, bu yetersizlik nedeniyle trafikte hayatlarını kaybeden ve yaralananların yanı sıra ciddi mağduriyet yaşayan insan sayısının ciddi artış yaşadığını kaydetti.

Toros, bu alana aktarılan mali kaynakların kökten gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yol inşaatlarında AB standartlarının örnek alınması gerektiğini dile getiren Toros, kazaların önemli bölümünün bu standartların eksikliğinden kaynaklandığını anlattı.

Toros, Türkiye’de açılan ihaleler sonucu yapılan inşaatların ülkenin şartlarına uymadığını anlattı.

14/11/2019 15:17