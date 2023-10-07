38 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

ads ads ads ads
07/10/2023

ads
38 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 1324 araç sürücüsü kontrol edildi ve 127’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 34’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 26’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 339 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde ayrıca 2 sürücü tutuklandı ve 38 araç trafikten men edildi.

07/10/2023 13:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: polis, trafik, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.