38 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

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28/10/2023

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38 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında 1442 araç sürücüsü kontrol edildi; 2 sürücü tutuklanırken 38 araç trafikten men edildi.

Polis basın bültenine göre yapılan denetimlerde 140’ı yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak,  35’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i de sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 386 araç sürücüsü rapor edildi.

Denetimler sırasında ayrıca, 2 sürücü tutuklandı ve 38 araç da trafikten men edildi.

28/10/2023 11:38
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TAGS: haber, kıbrıs
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