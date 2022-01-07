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38 sağlık çalışanı pozitif!

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07/01/2022

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38 sağlık çalışanı pozitif!

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 38 sağlık çalışanının covid-19 pozitif olduğunu duyurdu

Açıklama şöyle: 

30 pozitif vakamıza ek olarak.

Kalkanlı yaşam evinde 4 hemşire pozitif.

Güzelyurt sağlık merkezinde 1 şöför pozitif.

Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi

kadın doğum servisinde 1 ebe pozitif.

1 asistan dr pozitif.

Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi intaniye servisi 1 doktor pozitif.

Toplam vakamız 38 ye yükseldi.

07/01/2022 14:52
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TAGS: covid19
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