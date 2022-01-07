38 sağlık çalışanı pozitif!
07/01/2022
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 38 sağlık çalışanının covid-19 pozitif olduğunu duyurdu
Açıklama şöyle:
30 pozitif vakamıza ek olarak.
Kalkanlı yaşam evinde 4 hemşire pozitif.
Güzelyurt sağlık merkezinde 1 şöför pozitif.
Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi
kadın doğum servisinde 1 ebe pozitif.
1 asistan dr pozitif.
Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi intaniye servisi 1 doktor pozitif.
Toplam vakamız 38 ye yükseldi.