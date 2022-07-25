38 yaşında hayatını kaybetti

6 Temmuz tarihinde Dikmen-Lefkoşa Anayolu'nda, yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan ve Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan 38 yaşındaki Emete YORGANCIOĞLU tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nasıl oldu?

6 Temmuz tarihinde Dikmen-Lefkoşa anayolu üzerinde seyreden Emete Yorgancıoğlu, girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek Hayrullah Tabaş yönetimindeki araçla çarpıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 17:30 sıralarında, Dikmen - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Emete YORGANCIOĞLU (K-38), yönetimindeki EF 105 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip aracının yol içerisinde savrulması sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hayrullah TABAŞ (E-35) yönetimindeki SZ 394 plakalı van araç ile çarpışmışlardır.

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25/07/2022 11:57