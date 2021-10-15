38. Türkiye Ulusal Nefroloji Kongresi KKTC’de yapılıyor

Türk Nefroloji Derneği tarafından düzenlenen 38. Ulusal Nefroloji Kongresi, 13 - 17 Ekim 2021 tarihleri arasında KKTC’de gerçekleştiriliyor.

Kongrede; nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon ile ilgili güncel konuları kapsayan bilimsel program birbirinden değerli yerli ve yabancı bilim insanları tarafından sunulacak.

Girne’de Elexus Hotel’de yapılacak kongre ile ilgili bugün basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Prof dr Nurhan Seyahi, Prof dr Alaattin Yıldız, prof dr Elif Ali Bakır ve prof Dr Ali Rıza Odabaşı birer konuşma gerçekleştirdi.

Alaattin Yıldız yeni yönetim kurulunun oluşturulduğunu belirterek, pandemiden dolayı 2 yıl aradan sonra toplanmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yıldız, 174 konuşmacının bir araya geldiğini ifade ederek 140 bildiri sunulduğunu ifade etti.

Nurhan Seyahi ise Türkiye’de 19 bin kişinin böbrek nakli beklediğini ve 60 bin hasta diyalize bağlı yaşadığını kaydetti.

Seyahi, Pandemiden dolayı böbrek hastaları daha çok etkilendiğine işaret ederek, “Böbrek hastalarında Yüzde 25 daha fazla ölüm yaşandı. Böbrek nakli olan hastalarda yüzde 10 hastalık rastlandı ve yüzde 10 ölüm oranı yaşandı. Korunmanın önemi yani aşı ortaya çıktı”dedi.

Ali Rıza Odabaşı da koronavirüsn böbrekleri olumsuz etkilediğini ve özellikle böbrek hastalarının diğer hastalara göre pandemiden daha çok etkilendiğini vurguladı.

Elif Arı Bakır aşı konusuna değinerek, “hemodiyalize girenler bağışıklık sistemi yetersiz değil diye yüzde 25 lere varan ölümler yaşandı. Antikor geliştiremedikleri içim sürekli aşılanmaları gerekiyor. Aşı böbrek hastalarında yan etki yaratmadı. Aşı güvenli ve yapılması gerekir. Obezite ve diyabet böbrekleri bozuyor. Türkiyeye GDOlu ürünlerin girmesiyle genç yaşlarda da görülmeye başlandı. Sağlıklı insanlara göre 2 ile 7 kat daha fazla riski var. En sağlıklı diyet Akdeniz diyetidir” ifadelerini kullandı.

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15/10/2021 13:30