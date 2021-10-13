38. Ulusal Nefroloji Kongresi düzenleniyor

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13/10/2021

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38. Ulusal Nefroloji Kongresi düzenleniyor

Türk Nefroloji Derneği tarafından düzenlenen 38. Ulusal Nefroloji Kongresi, 13 - 17 Ekim 2021 tarihleri arasında Elexus Hotel, Girne-KKTC’de gerçekleştirilecek.

Kapsadığı başlıklar açısından her yıl ülkemizde en çok tercih edilen toplantı olma özelliğindeki kongrede; nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon ile ilgili güncel konuları kapsayan zengin bir bilimsel program birbirinden değerli yerli ve yabancı bilim insanları tarafından sunulacak.  

38. Ulusal Nefroloji Kongresi'nin konu başlıkları şöyle: 

  • COVID 19 BÖBREKLERİ NASIL ETKİLİYOR?...
  • ‘SESSİZ KATİL’ HİPERTANSİYON’A DİKKAT!...
  • FAZLA TUZ TÜKETİMİNİN SAĞLIĞA ETKİLERİ…
  • OBEZİTENİN BÖBREK HASTALIKLARINA ETKİLERİ…
  • BÖBREK NAKİLLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER…
13/10/2021 12:21
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TAGS: Elexus Hotel, Türk Nefroloji Derneği
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