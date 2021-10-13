38. Ulusal Nefroloji Kongresi düzenleniyor
13/10/2021
Türk Nefroloji Derneği tarafından düzenlenen 38. Ulusal Nefroloji Kongresi, 13 - 17 Ekim 2021 tarihleri arasında Elexus Hotel, Girne-KKTC’de gerçekleştirilecek.
Kapsadığı başlıklar açısından her yıl ülkemizde en çok tercih edilen toplantı olma özelliğindeki kongrede; nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon ile ilgili güncel konuları kapsayan zengin bir bilimsel program birbirinden değerli yerli ve yabancı bilim insanları tarafından sunulacak.
38. Ulusal Nefroloji Kongresi'nin konu başlıkları şöyle:
- COVID 19 BÖBREKLERİ NASIL ETKİLİYOR?...
- ‘SESSİZ KATİL’ HİPERTANSİYON’A DİKKAT!...
- FAZLA TUZ TÜKETİMİNİN SAĞLIĞA ETKİLERİ…
- OBEZİTENİN BÖBREK HASTALIKLARINA ETKİLERİ…
- BÖBREK NAKİLLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER…