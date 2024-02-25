380 milyon yıl önce yaşamış '4 bacaklı' balık keşfedildi

380 milyon yıl önce Avustralya'daki nehirlerde, hava solunumu yapan, yırtıcı bir balığın yaşadığı keşfedildi.

Bilimsel dergi Journal of Vertebrate Paleontology'de yayımlanan çalışmada, Harajicadectes zhumini ismi verilen balığın fosilinin keşfedildiği belirtildi.

İncelenen 17 fosil numunesinin ardından Harajicadectes'in neredeyse tamamen kemikli bir balık olduğu anlaşıldı.

İlki 1973'te keşfedilen fosillerin hangi tür balığa ait olduğu tespit edilememişti. Ancak sonraki 50 yıla yayılan keşifler sonucunda bunun yeni bir tür olduğuna karar verildi.

40 santimetre uzunluğundaki balığın muhtemelen bölgedeki en büyük balık ve nehirdeki en yırtıcı canlı olduğu belirtildi.

Bacak benzeri 4 uzva sahip olduğu belirlenen balığın ağzında keskin dişler ve üçgen şeklinde büyük köpek dişleri bulunduğu tespit edildi.

Bilim insanları gelişkin bir kafatasına sahip olan Harajicadectes'in kafatası kemiklerinin üzerindeki deliklere dikkat çekti.

Balığın bu delikler yardımıyla hava solunumu yaptığı ve bu işlemi gerçekleştiren en eski canlılardan biri olduğu tahmin ediliyor.

Benzer bir işlem şu anda yaşayan balıklar içinde sadece Afrika kökenli çok saçaklı balıklar tarafından gerçekleştirilebiliyor. Bu balıklar oksijeni az sularda, yüzeydeki oksijeni kafalarının üzerindeki delikler yardımıyla suyun altına çekebiliyor.

Yeni keşfin, omurgalı canlılarda hava solunumunun evrimini anlamaya yardımcı olacağı düşünülüyor.

Independent Türkçe