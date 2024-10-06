380 sürücü rapor edildi, 27 araç trafikten men!
06/10/2024
Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 380 sürücü rapor edildi.
Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 294 araç sürücüsü kontrol edildi.
Çeşitli trafik suçlarından toplam 380 sürücü rapor edilirken 27 araç ise trafikten men edildi.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
88’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
1’i sigortasız araç kullanmak,
6’sı trafik ışıklarına uymamak ve
201’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.
06/10/2024 09:41