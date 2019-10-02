Meme kanserinden korunmanın yolları

Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor ve meme kanseri her 8 kadından birini etkiliyor. Meme kanserinin görülme sıklığının yaşla birlikte arttığını belirtenGenel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı, “Meme kanseri erken tanı ile tedavisi kolay bir hastalık. Sağlıklı bir yaşam meme kanserinden korunmada oldukça önemli. Meme kanserinde erken tanı için düzenli olarak meme muayenesi yapılmalı, 40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi çekilmeli” dedi.

40 yaşını geçtiyseniz...

Meme kanserinde yaş oldukça önemli bir risk faktörü. Bu nedenle de -özel bir risk unsurunuz yoksa- 40 yaşından itibaren her yıl düzenli olarak mamografi çektirin ve doktor muayenelerini ihmal etmeyin.

Kendi kendinize meme muayenesi yapmayı ihmal ediyorsanız...

Vücuttaki bir değişikliği erken fark etmek, erken tanı ve tedavi başarısı açısından önemli. Bu nedenle vücudunuzun farkında olmalı, memelerinizi ayda bir, adetinizin bitiminden 3 ila 5 gün sonra muayene edebilirsiniz. Menopozdaysanız ve adet görmüyorsanız ise her ay aynı tarihte bu işlemi gerçekleştirmeye çalışmalı, memede ele gelen bir kitle, çöküntü, akıntı gibi herhangi bir değişiklik fark ettiğinizde hekime başvurmalısınız. Bunu yapamayan ya da yapmak istemeyen kadınlarda ısrar etmiyoruz ama…

Ailenizde meme kanseri ya da yumurtalık kanseri tanısı almış olanlar varsa...

Meme kanserlerinin bir kısmında aile öyküsü ve genetik yapı çok önemli bir rol oynuyor. Sadece anne tarafında değil, baba tarafında da meme kanseri ya da bazen yumurtalık kanseri hastalarının olması bu hastalığa yakalanma riskinizi yükseltiyor. Eğer risk grubundaysanız daha 40 yaşından önce düzenli kontrollerinizi yaptırın.

Sağlıklı beslenemiyorsanız...

Araştırmalara göre, sağlıklı beslenmek genel olarak kansere yakalanma riskini yüzde 30-40 civarında düşürebiliyor. Meme kanserinden korunmak için düşük yağlı ve sebze, meyve, tahıl ağırlıklı beslenmeye özen gösterin, işlenmiş ürünlerden ve fazla şeker tüketiminden kaçının.

Sigara içiyorsanız...

Tütün kullanımı meme kanseri riskini arttırıyor. Meme kanserinden korunmak için tütün ürünlerinden ve içilen ortamlardan uzak durun.

Hareketsizseniz ve düzenli egzersiz yapmıyorsanız...

Araştırmalar, düzenli egzersizin meme kanseri riskini anlamlı oranda azalttığını gösteriyor. Mümkünse haftada 5-6 saat egzersiz yapın. Hareketli bir yaşam tarzı benimseyin.

Stresi yönetemiyorsanız...

Bazı araştırmalara göre yaşam şekli, çalışma koşulları ve yüksek stres meme kanserini tetikleyebiliyor. Stresli ortamlardan uzak durmak zor, ancak stresi yönetmek mümkün. Stres düzeyinizi azaltmak için kendinize uygun yöntemler bulmaya çalışın…

Kilonuzu kontrol edemiyorsanız...

Obezite, sadece estetik bir kusur değil, kanser olma olasılığını da artıran bir faktör. Bu nedenle fazla kilolardan kurtulun, sağlıklı kiloda kalmaya özen gösterin.

02/10/2019 09:45