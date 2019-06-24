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Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali devam ediyor

Temsil, 27 Haziran Salı akşamı 21.00’de Salamis Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

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24/06/2019

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Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi'nin düzenlediği 23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Ekibi iş birliği ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Antalya Devlet Opera ve Balesi "Dört Mevsim (A.Vivaldi) ve Danzon (A.Márquez)" isimli II perdelik bale temsili gerçekleştirecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre temsil, 27 Haziran Salı akşamı 21.00’de Salamis Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik biletleri Gazimağusa Belediyesi, Deniz Plaza mağazaları ve etkinlik girişlerinden temin edilebilecek.

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TAGS: magusa, kültürsant, festival, haber, kıbrıs,
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