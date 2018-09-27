Çeler’den özel sektör çalışanlarına ek maaş müjdesi

Turizm başta olmak üzere özel sektörde çalışan ve çalıştırılacak yerli işgücü istihdamına ek maaş desteği geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ile KOBİGEM tarafından yürütülmekte olan “KKTC Turizm Potansiyellerini Geliştirme ve Çalışma Standartlarının Uluslararsı Standartlara Ulaştırma” tanıtım toplantısına katıldı. Çeler, toplantıda yaptığı konuşmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından turizm başta olmak üzere özel sektöre yönelik olarak “Maaş Desteği” projesi hazırlandığını ve 2 yıl süreyle yerli işgücüne ek maaş desteği sağlanacağını açıkladı.

Özellikle gençler arasındaki işsizliği kaldırmak hem de başta turizm alanında KKTC vatandaşını istihdam etmek adına bu projeyi hazırladıklarını söyleyen Çeler, turizmin yanı sıra sanayi ve hizmet sektöründe yerli işgücü istihdamını teşvik ederek ülke ekonomisine katkı sağlanacağını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler söz konusu maaş desteğinin İhtiyat Sandığı’nın İDM (İstihdam Destek Merkezi) fonundan karşılanacağını söyledi.