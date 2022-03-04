387 pozitif vakaya rastlandı, 469 kişi taburcu edildi

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04/03/2022

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387 pozitif vakaya rastlandı, 469 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.107 olup, 387 pozitif vakaya rastlanmış, 469 kişi taburcu edilmiştir.

167 kişi Lefkoşa, 119 kişi Girne, 63 kişi Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

4 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.107 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 387

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 387       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 469    

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.933.078

Toplam Vaka Sayısı: 69.877        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 65.494      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3774

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3732

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 197     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1485      

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 200

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 344

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2464       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133423

04/03/2022 18:34
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TAGS: pozitif vaka, kktc, koronavirüs
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