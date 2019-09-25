Cubeyr: Suudi Arabistan Aramco saldırılarına karşı askeri tercihi kullanabilir

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin milli petrol şirketi Saudi Aramco'yu hedef alan saldırılara karşılık vermede askeri seçeneği uzak görmediğini belirtti.



Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Cubeyr, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde, petrol devi Aramco'nun hayati öneme sahip iki tesisine yönelik saldırının kaynağının belirlenmesi için soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.



Cubeyr, "Aramco saldırılarıyla ilgili soruşturmanın sonuçları açıklandıktan sonra diplomatik, ekonomik ve askeri anlamdaki tüm seçenekleri belirleyeceğiz." dedi.



Saldırıda kullanılan silahların İran yapımı olduğunu, dolayısıyla Tahran'ın Aramco saldırılarından sorumlu olduğunu vurgulayan Cubeyr, ülkesinin ne pahasına olursa olsun savaştan kaçınmakta kararlı olduğunu ancak İran'ın tehditleri karşısında elleri bağlı durmayacaklarını kaydetti.



İran'ın Hizbullah'a ve Husilere balistik füze sağladığına işaret eden Cubeyr, Tahran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırma tutumuna son vermesi gerektiğinin altını çizdi.



Cubeyr, ABD ile İran dosyasını yakından incelediklerini belirterek, Washington ile Tahran'ın ne pahasına olursa olsun nükleer silah edinmemesi konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

"CEMAL KAŞIKÇI'YI ÖLDÜRMEDİK"

Adil Cubeyr ayrıca, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de konuştu. Cubeyr, katıldığı bir oturumda yaptığı açıklamada, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmediğini ancak Kaşıkçı'nın resmi bir karar verilmeden Suudi hükümetinin ajanları tarafından öldürüldüğünü söyledi.

25/09/2019 08:56