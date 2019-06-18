Norveç'in kuzeyinde ada sakinlerinden öneri: Saat sistemini tamamen kaldıralım, 'zamansız' yaşayalım

Norveç'in kuzeyinde bulunan Sommarøy adası için 'zamanı kaldırma' önerisi getirildi.

Buna göre, bu karar uygulandığı takdirde adada hiçbir şey zamana göre planlanmayacak. Bu da ada yaşantısında bir daha saat kullanılmaması anlamına geliyor.

'7/24 ESNEKLİK'

Sommarøy'da bu öneriyi ortaya atan isimlerden Kjell Ove Hveding, NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, önerdiği bu sistemin 'sınırların dışında düşünmek' olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Dünyanın her yerinde insanlar stres ve depresyonla boğuşuyor. Bu durumun ortaya çıkmasında ise saatler büyük bir rol oynuyor. Zamanın olmadığı bir sistemle herkes hayatlarını tam anlamıyla yaşayabilecek. Amacımız 7/24 zaman esnekliği sağlamak. Gece 4'te çimleri mi biçmek istiyorsunuz, yapın gitsin."

Fikri ortaya atanlar, konumu itibariyle adada her yaz birkaç hafta güneşin batmamasına dikkat çekerek, adanın zaten normal zaman standartlarına uymadığını, dolayısıyla 'zamansız' bir sistemin ada için uygun olacağı görüşünü savunuyor