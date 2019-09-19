GAÜ Ve Taşkent Devlet Üniversitesi Arasında İşbirliği İçin Ön Mutabakata Varıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi arasında işbirliği için ön mütabakata varıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan GAÜ Uluslararası Marketing Koordinatörü Leyla Biçer, 1920 yılında kurulan Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, iki üniversite arasında karşılıklı akademik programların açılması ve öğrenci değişim programı noktasında ön mutabakata vardıklarını söyledi.

Biçer, “Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi yetkileri ile gerçekleştirmiş olduğumuz görüşmeler neticesinde, karşılıklı akademik programların açılması, öğrenci değişim programları ile özellikle mühendislik ve havacılık alanında işbirliği yaparak, ortak projeler gerçekleştirmek üzere ön mutabakata vardık” dedi.

19/09/2019 14:10