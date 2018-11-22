Limasol’un AEL takımından Ebeoğlu için taziye mesajı

Kıbrıslı Türk futbolcu Sevim Ebeoğlu’nun dün hayatını kaybetmesi sonrasında, bir dönem futbol oynadığı Limasol’un AEL takımının “Eski Futbolcular Kulübü” taziye mesajı yayımladı.

Politis gazetesi, “AEL Eski Futbolcuları Kulübü” tarafından dün yayımlanan taziye mesajında, Ebeoğlu’nun ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilendiğini belirtirken, kulüp üyelerinin bugün yapılacak cenaze törenine katılacaklarının duyurulduğunu da aktardı.