396 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti!
28/02/2022
Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.640 olup, 396 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi vefat etmiş, 390 kişi taburcu edilmiştir.
150 kişi Lefkoşa, 109 kişi Girne, 107 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
28 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.640
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 396
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 396
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 390
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.882.426
Toplam Vaka Sayısı: 68.264
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.088
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3983
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3940
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 195
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1779
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 332
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3240
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131854