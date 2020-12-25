397 yıl sonra gerçekleşen ‘Büyük Birleşme’ Ay’dan görüntülendi

Bu yılın en ilginç uzay fenomenlerinden olan Jüpiter-Satürn 'kavuşmaşı' Pazartesi günü gerçekleşti.



En son 397 yıl önce meydana gelen ve ‘Büyük Birleşme’ olarak da anılan buluşma kapsamında Jüpiter ve Satürn gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parladı.





Spacecom’dan yer alan habere göre, bu buluşma NASA'nın Ay yörüngesinde yer alan uzay aracı tarafından görüntülendi.



NASA Lunar Reconnaissance Orbiter tarafından yakalanan görüntüyü kamuoyu ile paylaştı.



Bu kareye konu olan ‘Büyük Birleşme’ daha önce 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşanmıştı

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25/12/2020 09:10