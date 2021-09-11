399 günlük hasretle tribünler doldu

Futbolda geçtiğimiz sezonun oynanmaması nedeniyle futbolseverlerin uzak kaldığı tribünler Ahmed Sami Topcan Süper Kupası'nda doldu.

Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasındaki mücadeleye büyük ilgi gösterilirken duvar boyunda da sporseverler Süper Kupa finalini takip etti.

Son resmi maç 7 Ağustos 2020 tarihinde idi

Futbolumuzda en son resmi maç Nicosia Kıbrıs Kupası'nda yine MTG ile Yenicami arasında oynanmış ve 7 Ağustos 2020 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki finali kazanan Yenicami kupayı müzesine götürmüştü.

Özellikle son iki sezonun finallerinde rekabetin içinde olan iki takımın Kıbrıs Kupası ve Süper Kupa'da karşılaşmaları ilgiyle takip ediliyor. Son resmi müsabakanın üzerinden 399 gün geçtikten sonra futbolla buluşan futbolseverler arasında zaman zaman tansiyon yükselse de coşku ve heyecan uzatmalarla 120 dakika eksilmedi.

Geniş kadro avantajı

Yabancı kontenjanının bire inmesinden sonra kadrosunu büyük oranda koruyan ve takviyelerle genişleten MTG, kadrosunda yapılanma ve gençleşmeyle değişim içinde olan Yenicami karşısında, özellikle oyuna alınan Uvanç ile Şenol'un skora katkılarıyla uzatmalarda 4 gol bularak sezona kupayla başlamanın sevincini yaşadı.





Yerinde önlemler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu stada girişte adapass ve test kontrolü yaparken organizasyon da geçerli not aldı. 2000'e yakın sporsever özlemini duyduğu futbolla buluşmanın sevincini yaşadı.

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11/09/2021 19:19