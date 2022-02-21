399 yaşında olduğu iddia edilen adamının akrabası her şeyi anlattı

Dünyanın en yaşlı insanı olduğu öne sürülen adamın videosu sosyal medyada kısa sürede yayıldı. 399 yaşında ve Türk olduğu iddia edilen yaşlı adamın akrabası açıklama yapmak zorunda kaldı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video izleyenleri şoke etti. Videodaki yaşlı adamın 399 yaşında ve Türk olduğu iddia edildi. Kısa sürede yayılan video ile ilgili yaşlı adamın akrabası açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yaşlı adamın akrabası, adamın 399 değil 109 yaşında olduğunu açıkladı. Ayrıca adamın akrabası Türk olmadıklarını Taylandlı olduklarını söyledi.

399 yaşında olduğu iddia edilen adamın videosuna sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Mizahlarına Taylandlı adamı dahil eden kullanıcılar, "Adam ölmüş zaten gömmeyi unutmuşlar", "Azrail unutmuş adamı" yorumlarını yaptı.

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21/02/2022 12:09