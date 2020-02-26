‘Girne-Alsancak Alternatif Üst Yol Projesi’ tanıtıldı

Girne-Alsancak Alternatif Üst Yol Projesi’yle ilgili dün akşam, Alsancak Belediyesi Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

2 köprünün de yer aldığı, üç buçuk kilometrelik projenin tanıtımında, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Zeki Çeler ile Çevre Koruma Dairesi Müdürü Osman Bora Çağakan da yer aldı.

Toplantıda konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, beldenin en önemli sorununun ulaşım olduğunu belirterek, bunu aşmak için, Alsancak’ın üst kısmından geçen, Kazım Özalp Caddesi’ni, Şehit Ramadan Kazım Caddesi’ne, Yeşiltepe Atatürk Caddesi’ni, Mulla Bağdaş Caddesi’ne bağlayacak 2 köprünün de eyer aldığı Girne-Alsancak alternatif üst yolunun yapımı için harekete geçtiklerini belirtti.

Yolun belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçeceğini dile getiren Ataser, projenin yaklaşık 6 buçuk milyon Türk Lirasına mal olmasının beklendiğini anlattı.

Toplantıyı, projeyi halka tanıtarak, görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlediklerini söyleyen Ataser, amaçlarının halkın görüşlerini de alarak bu projeyi hayat geçirmek olduğunu ifade etti..

Belediye olarak, ilk etapta güzergahta yer alacak 2 köprüyü projelendirdiklerini, ikinci etapta ise, 2 köprü arasında yer alan yolların bağlantıların projelendirildiğini söyleyen Ataser, hedeflerinin Alsancak’ın üst tarafında yaratılacak alternatif yolu Girne Çevreyolu’na bağlamak olduğunu vurguladı.

Toplantıda, yolların proje ve altyapısı ve köprü bağlantılarını hazırlayan Çağın Akarsu da, proje hakkında bilgi verdi.

Hasan Uzun petrol bölgesi ile Alsancak mezarlığı bölgesi arasında yer alan hattın 2 yerde dere yatağıyla kesildiğini dile getiren Akarsu, projeyle altyapı, yolun yasal genişliğinin yakalanması, altyapı eksiklik tamamlanması, kaldırımların yapılması, yağmur suyuyla ilgili altyapı çalışmalarını hazırladıklarını ifade etti.

Akarsu, projede ortaya çıkan 2 köprünün, karayolları standartlarına uygun şekilde, trafik konusunda güvenli ve sağlıklı olması için köprü yerleşim çalışması yaptıklarını dile getirdi.

Projede yer alan Köprüyle ilgili bilgi veren, Mimar Turuğsan Arslankelle de, projenin tamamlanmasının ardından, beldenin trafik sorununun ortadan kalkacağına inanç belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta, sözkonusu 2 köprüye benzer bir köprünün bulunmadığını kaydeden Arslankelle, projede 2 yerde dere yatağının olmasının ciddi büyük köprü ayaklarını zorunlu kıldığını kaydetti.

Uygulanabilir, realistik, belediye ve kamu bütçesini zorlamadan ama maksimum yarar sağlayacak bir proje hazırladıklarını söyleyen Turuğsan Arslankelle, burada yer alan küçük köprünün 2 ayağı arasındaki mesafenin 30 metre olduğunu, ikinci köprünün ayakları arasındaki açıklığın 60 metre olduğunu anlattı.

Köprülerin tasarlanması sırasında, mevcut arazi altyapısı, mevcut mülkiyet yapısı ve halihazırda var olan yolun devamlılığının ön planda tutulduğunu anlatan Arslankelle, projede yeni yollar tasarlanmadığını, mevcut yolun genişletilerek en iyi şekilde köprülere bağlanmasının projenin temeli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından vatandaşlara söz verilerek soruları yanıtlandı. (BRT)

26/02/2020 11:24