Assange'ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiği öne sürüldü

Amerikan güçlerinin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları delillendiren belgeleri yayınlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı, müvekkilinin ABD'ye iade davasında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini söyledi.

Assange'ın tutuklu bulunduğu Belmarsh Hapishanesi yakınındaki Woolwich Mahkemesinde görülen duruşmanın ikinci gününde savunma ekibi söz aldı.

Avukatlardan Edward Fitzgerald QC, dünkü duruşmanın ardından müvekkilinin hapishanede 11 kez kelepçelendiğini, 2 kez çırılçıplak aramaya maruz bırakıldığını ve duruşmada okuduğu dosyaya el konulduğunu ileri sürdü.

Assange'ın hücreye konulduğunu da kaydeden avukat, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirterek, mahkeme heyetini duruma müdahale etmeye çağırdı.

Savunma ekibi ayrıca, ABD tarafının Assange'ın yayımladığı belgelerle Irak ve Afganistan'da Amerikan güçlerine çalışan muhbirlerin hayatlarının riske atıldığı yönündeki iddiasına da yanıt verdi.

Heyet, Wikileaks'in isimlerin gizlenmesine yönelik ABD Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere değişik taraflardan gelen talepleri dikkate aldığını ancak evrakların sansürsüz halinin bulunduğu dosyanın şifresinin bir gazetecinin kitabında yayınlandığını, böylece tüm dünyanın dosyanın içeriğine erişebildiğini belirtti.

Avukatlar, buna rağmen ne kitabın yazarının ne de bu belgeleri yayınlayan diğer basın kuruluşlarının yetkili veya çalışanlarının yargılandığına dikkati çekti.

Öte yandan, Hakim Vanessa Baraitser ise Assange'ın tutukluluk koşullarına ilişkin karar verme yetkisine sahip olmadığını ifade ederek, savunma ekibini konuyu hapishane yönetimine resmen iletmeye çağırdı.

İadesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabilir

28 Şubat'a kadar devam edecek duruşmaların ilk kısmında yasal iddialar dinlenecek. 18 Mayıs'ta başlayacak ikinci kısımda ise taraflar kanıtlarını mahkemeye sunacak.

Assange'ın yaptıklarının suç teşkil edip etmediği konusunda herhangi bir karar vermeyecek olan mahkeme, esasen iade talebinin ABD ve İngiltere arasındaki anlaşmaya uygun olup olmadığını değerlendirecek.

İade kararının çıkması halinde ise İngiltere hükümetinin onayı gerekecek. Ancak davanın önce temyize ve ardından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınması durumunda iade sürecinin tamamlanmasının 2 yılı bulabileceği değerlendiriliyor.

ABD, Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak istiyor. İade edilmesi durumunda Assange'ın 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Dava süreci

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Dün yapılan ilk duruşmada, Washington'ın avukatı James Lewis, Wikileaks'te yayımlanan belgelerle Irak ve Afganistan'da ABD'ye çalışan muhbirlerin hayatlarının riske atıldığını söylemişti.

25/02/2020 17:27