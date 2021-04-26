39'u yerel 46 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8495 olup, 39'u yerel 46 pozitif vakaya rastlanmış, 93 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 12 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-2 / Kızılbaş-1/ Düzova-1/ Ortaköy-5/ Hamitköy-1/ K.Kaymaklı-2 / Yenikent-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1

Girne

Girne Merkez- 8 / Dikmen-1/ Alsancak-3 /

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2/ Maraş-1/ Gülseren-2 / Karakol-1/ Ulukışla-1 / Yeniboğaziçi-1

26 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8495

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 39

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 949. 204

Toplam Vaka Sayısı: 6071

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5272

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 770

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 659

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 55

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 645

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 677

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1065

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26/04/2021 18:57