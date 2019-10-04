HABER KIBRIS

ad

Akıncı Turkcell Heyetini Kabul Etti

ads
04/10/2019

ads
Akıncı Turkcell Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ile Yönetim Kurulu üyesi Günay Çerkez’in de aralarında bulunduğu Turkcel heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ziyarette yaptığı konuşmada,   Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 20. kuruluş yıldönümü nedeniyle ziyarette bulunduklarını belirtti ve e-fidan uygulaması hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi. 20 yılını kutlayan kurumun 20 Ağustos’a kadar 20 bin fidan dikeceğini söyleyen Maden, Cumhurbaşkanı Akıncı adına diktikleri fidanın sertifikasını da Akıncı’ya takdim etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz de yer aldı.

04/10/2019 16:14
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, akıncı, turcell
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.