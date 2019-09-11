Apple'ın Etkinliğinde Öne Çıkanlar

Apple bu etkinliğinde üç yeni iPhone 11 modelini, akıllı kol saati Apple Watch'ın beşinci serisini, yeni model iPad'ini, online televizyon izleme platformu Apple TV+ ve video oyun platformu Apple Arcade'i tanıttı.

Apple, akıllı telefon kategorisinde, 699 dolar fiyatında iPhone 11, 999 dolar fiyatında iPhone 11 Pro ve 1,099 dolar fiyatında iPhone 11 Pro Max'i izleyenlere tanıttı.

Bu telefonlarda öne çıkan özellikleri ise daha iyi kameralarıa sahip olmaları; yeni iPhone 11'lerdeki kameralar sayesinde geniş açı fotoğraf çekebilmek için daha iyi bir teknoloji ve Apple'ın 'slofie' olarak tanımladığı yavaş çekim selfie çekme kabiliyeti yer alacak.

iPhone 11'de iki arka kamera yer alırken iPhone 11 Pro'larda üç arka kamera bulunuyor