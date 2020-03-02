Mutluluk 82 yaşında zirveye çıkıyor

Nöroloji uzmanları, insanların en mutlu olduğu yaşın 82 olduğunu ve beynin bazı bölümlerinin yaşlandıkça geliştiğini açıkladı.

Yazar Daniel Levitin, hafıza kaybı ve yeni beceriler öğrenmede güçlükler de dahil olmak üzere yaşlanma hakkındaki mitleri ortadan kaldırmak için bir çalışma başlattı.

Değişen Zihin: Bir Sinirbilimcinin Yaşlanma Rehberi adlı yeni kitabı için yaptığı araştırmanın bir parçası olarak, insanların hayatının yaşlandıkça genel zihinsel memnuniyet ve problem çözme açısından daha iyi hale geldiğini buldu.

Levitin, 'Yaşlandıkça hafızanız bozulmayacak. Bir başka büyük mit ise yaşlı yetişkinlerin depresyonda olmasıdır. Ancak 72 ülkede ortalama mutluluğun en yüksek yaş ortalaması 82 ve sanırım yaşlanmanın yanı sıra tıbbi teknolojiyle de mücadele edebiliyorsak bunu on yıl daha uzatabiliriz' dedi.

Levitin, insanların çoğunun yaşlandıkça daha empatik hale geldiğini ve hem kendileri hem de diğerleri için yaşamdaki zorluklarla başa çıkmak için daha donanımlı olduklarını sözlerine ekledi.

Yaşlılıkta mutlu olmak için ipuçları

Zihninizin anlamlı bir şey tarafından uyarıldığından emin olmak için emekli olmayın.

Doğal olarak endorfin salmak ve mutlu olmak için egzersiz yapın.

Bilişsel etkinliği teşvik etmek için yeni şeyler deneyin.

Yiyecek ve içeceklerde ılımlılık ve çeşitlilik dengeli bir yaşam tarzının anahtarıdır.

Sosyal çevrenizi heyecan verici ve yeni tutun. Yabancılarla tanışmak beynin aktivitesini güçlendirir.

02/03/2020 11:06