Dr. Fazıl Küçük  36. ölüm yıldönümünde yarın törenlerle anılacak

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 36. ölüm yıldönümü nedeniyle yarın törenlerle anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Dr. Fazıl Küçük Anıt’ında yer alacak ilk tören saat 10.20’de başlayacak.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam edecek. Anıt özel defterinin imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılacak konuşmayla tören sona erecek.

İkinci tören ise saat 11.15’te Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Küçük bir konuşma yapacak. Tören, Haydarpaşa Ticaret Lisesi Korosu ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerinin sunacağı oratoryoyla sona erecek.

Anma tören münasebetiyle tüm resmi kurum ve kuruluşlarda saat 10.28’den gece yarısı 24.00’e kadar bayraklar yarıya indirilecek.

14/01/2020 10:52