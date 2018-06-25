Dünya liderlerinin Erdoğan’ı tebriği sürüyor

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri kazanmasından sonra dünya liderlerinin Erdoğan’ı tebrikleri sürüyor.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Erdoğan’ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan yazılı mesajda Ruhani, “Cumhurbaşkanlığı seçimindeki zaferiniz ve tazelediğiniz güvenoyu münasebetiyle zati âlinizi, sevinç ve mutlulukla kutlarım.” ifadelerine yer verildi.

Ruhani mesajında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığınızın yeni döneminde güçlü tarihi, kültürel ve dini bağları bulunan İran ve Türkiye’nin iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde bölge ve İslam dünyasıyla ilgili işbirliği, bölge sorunlarının çözümü, istikrar ve barışın güçlenmesi konularında dostane ilişkilerin güçlenmesini ümit ediyorum. Allah’tan zâtınız ile dost ve kardeş Türkiye halkının saadet ve mutluluğu için dua ediyorum.”

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Poroşenko, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Halkın güveni ve yeni güç yetkisi Türkiye’nin daha da gelişmesi ve Türk halkının refahı için ilave yollar açacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, “Ukrayna, Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığının geliştirilmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda azimlidir.” ifadelerini de Ukraynaca, Türkçe ve İngilizce olarak paylaştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Erdoğan’a yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve AK Parti’nin zaferi nedeniyle kutlama mesajı gönderdiği bildirildi.

Putin mesajında, seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi otoritesini tam olarak gösterdiğini belirtti.

Mesajda Putin, Türkiye’nin önünde duran güncel sosyal-ekonomik konuların çözümünde, ülkenin dış politikasının güçlendirilmesindeki yönetim anlayışı nedeniyle Erdoğan’ın geniş destek aldığını ifade etti.

Stratejik bir düzeye ulaşan Rus-Türk ortaklık ilişkilerinin gelişiminin ilerici niteliğinden memnun olduğunu kaydeden Putin, ikili, bölgesel ve uluslararası gündemde yakın iş birliğine, anlamlı diyaloğun devamına hazır olduğunu vurguladı.

Bu iş birliğinin Avrasya’da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması yolunda ilerlediğine işaret eden Putin, bunun Rus ve Türk halkının temel çıkarlarına cevap verdiğinin altını çizdi.

Suriye’nin farklı bölgelerindeki askeri muhalif gruplar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki askeri muhalif gruplardan Feylak er Rahman, Hamza Tümeni, Sultan Murat Tümeni, Kurtuluş Ordusu, Ulusal Kurtuluş Cephesi, Liva 51 ve Liva Semerkand grupları sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı yazılı açıklamalar yaparak Erdoğan’ın seçim başarısını kutladı.

Açıklamalarda, sonuçların Türkiye’ye halkı için hayırlı olması temennisinde bulunulurken, Erdoğan’a başarılar dilendi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kazandığı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek, bu yıl eylül ayında Kırgızistan’a yapacağı resmi ziyaretini ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Zirvesi’nin olağan toplantısına katılacak olmasını sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada Ceenbekov, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Erdoğan’ı tebrik etti.

Ceenbekov tebrik mesajında, “Seçim sonuçları, sizin gerçekleştirdiğiniz reformlara ve yaptığınız işlere Türk halkının büyük inancının kanıtıdır.” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan ve Türkiye halkları arasındaki yüzyıllık dostluğun ve ülkeler arasındaki stratejik işbirliğinin niteliksel olarak yeni bir düzeye yükseleceğine inandığını vurgulayan Ceenbekov, Erdoğan’a sağlık ve refah, Türk halkına da barış ve kalkınma dileklerinde bulundu.

Ceenbekov, Erdoğan’ın bu yıl Eylül ayında Kırgızistan’a resmi ziyaret gerçekleştireceğini ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Zirvesinin olağan toplantısına katılacak olmasını sabırsızlıkla beklediklerinin altını çizdi.