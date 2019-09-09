Dairelerde İkinci Hafta Başlıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ikinci hafta ilk maçları bugün (9 Eylül Pazartesi) oynanacak.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasının 9’uncusu Gönyeli Halı Sahası’nda devam ediyor. Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenen turnuvada bu yıl 13 takım 2 ayrı grupta mücadele ediyor. İbrahim Özsoy tarafından düzenlenen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda maçlar her hafta Pazartesi-Salı ve Perşembe akşamları oynanıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk hafta maçlarında 6 takımdan oluşan A grubunda birer maç, 7 takımlı B grubunda ise ikişer maç geride kaldı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Polis Genel Müdürlüğü ile finalist takım Merkezi Cezaevi gruplarında kayıpsız olarak ilk haftayı tamamlamayı başardılar. Bugün (9 Eylül Pazartesi) oynanacak B grubu maçları ile ikinci haftaya giriş yapacak olan Devlet Daireleri’nde maç programı şöyle;

Maç Programı

9 Eylül Pazartesi (B Grubu)

Saat 20.00: Tarım Bakanlığı - Telefon Dairesi

Saat 21.00: Merkezi Cezaevi - Turizm ve Çevre Bakanlığı

Saat 22.00: KKTC Meclisi - Sayıştay

10 Eylül Salı (A Grubu)

Saat 20.00: İhtiyat Sandığı - Polis Genel Müdürlüğü

Saat 21.00: Gelir ve Vergi Dairesi - KIBTEK

Saat 22.00: Devlet Piyangoları – Devlet Hastanesi