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Pilli, 'HIMSS’19 Eurasia Fuar ve Konferansı'na katılıyor

“HIMSS’19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı” Türkiye  Sağlık Bakanlığı himayelerinde İstanbul’da yapılıyor.

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30/10/2019

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Pilli, 'HIMSS’19 Eurasia Fuar ve Konferansı'na katılıyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “HIMSS’19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı”na katılmak üzere dün akşam İstanbul’a gitti.

Konferas’ta konuşma yapacak olan Sağlık Bakanı Pilli ayrıca çeşitli temaslarda bulunacak.

HIMSS’19 Eurasia ( AVRASYA) , Türkiye ve bölge coğrafyadaki ülkeleri hedefleyen vizyonu, yüzlerce yabancı ziyaretçi ve protokol davetlinin yanı sıra Türkiye’den binlerce katılımcı ve uluslararası konuşmacılar, paneller ve eğitim toplantıları ile sağlık bilişim sektörünün tüm bileşenlerini biraraya getiriyor. ..Dün başlayan  HIMSS’19 Eurasia Fuar ve Koferansı 1 Kasım’a kadar devam edecek.

Bakan Pilli’ye ziyaretinde bakanlık Müsteşarı Mustafa Akçaba ve Özel Kalem Müdürü Cemal Kuyucu eşlik ediyor.

30/10/2019 10:57
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TAGS: Pilli, haber, kıbrıs, HIMSS’19, Eurasia, Fuar, ve, Konferansı”na, katılıyor
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