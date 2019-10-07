'Başkanın Köpekleri' isimli çocuk kitabının geliri çocuklara umut oluyor

Katie Clerides’in kaleme aldığı ve satışından elde edilecek gelirin Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Karaiskakio Vakfı’na bağışlanacağı “Başkanın Köpekleri” isimli çocuk kitabının tanıtımı 9 Ekim Çarşamba günü yapılıyor.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlik arabölgede bulunan Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki dilde çevirisi olan “Başkanın Köpekleri” isimli çocuk kitabının satışından elde edilecek gelirin bir kısmı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanırken, diğer bir kısmı ise Güney Kıbrıs’ta bulunan ve Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın yıllardır işbirliği yaptığı Karaiskakio Vakfı’na bağışlanacak.

Çocuklar için birçok aktivitenin yapılacağı kitap tanıtımında, yüz boyama ve palyaçolar çocuklara keyifli dakikalar yaşatacak. İzaz ikramın da olacağı etkinlikte ederi 20TL olan kitapların satışı da gerçekleştirilecek.

Açıklamada, ülkemizde çocuk kitabı yazan ve özellikle de elde edilen geliri yine çocuklara armağan eden yazarların desteklenmesinin önemi vurgulanırken, tüm kitap severleri bu iki toplumlu etkinliğe çocukları ve sevdikleriyle katılmaya davet edildi.

07/10/2019 13:56