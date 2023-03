3D yazıcıyla cheescake üretildi

Bilim insanları bir cheesecake'i 3D yazıcıda basmayı başardı.

Araştırmacılar cheesecake'i fıstık ezmesi, Nutella ve çilek gibi yenilebilir gıda mürekkepleri kullanarak üretti. Bu yiyeceklerin nasıl yapılacağına dair halihazırda atılımlar gerçekleştirmişlerdi: Onları krakerlere koyup reçel gibi diğer malzemeleri desteklemek için gıda mürekkepleri kullanıyorlardı.

Bilim insanları yıllardır 3D baskı yapıyor

3D baskı ilk kez 2005'te tanıtıldı fakat şimdiye dek iştah açıcı olmayan yemeklerle sonuçlanan, sadece az sayıda pişmemiş malzemeyle sınırlı kalmıştı. Yeni araştırmada bilim insanları yiyecekleri basıldıkları sırada bir lazer aracılığıyla pişirdi ve bu, daha farklı seçeneklere olanak sağladı.

Çalışma, Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından Creative Machines Lab'deki araştırmanın bir parçası olarak yürütüldü. Bilim insanları, bu tür çalışmaların gıdanın geleceğini yaratabileceğini (örneğin belirli tatlara ve kişiselleştirilmiş beslenmeye olanak sağlayacağını) ancak gerçekten yararlı olması için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini öne sürüyor.

Çalışmanın baş yazarı doktora sonrası araştırmacı Jonathan Blutinger şunları söylüyor:

"3D gıda baskısı hâlâ yeni gelişen bir teknoloji, dolayısıyla gıda kartuşu üreticileri, indirilebilir tarif dosyaları ve bu tarifleri oluşturup paylaşmak için bir ortam gibi destekleyici endüstrilerin bir ekosistemine ihtiyaç duyuyor. 3D gıda baskısının özelleştirilebilirliği, gerçek etleri taklit etmek amacıyla doku ve lezzetin dikkatlice formülleştirilmesi gereken bitki bazlı et pazarı için onu özellikle kullanışlı hale getiriyor."

Nihayetinde çok katmanlı gıdaların basılması, insanların gıdaları özelleştirmesini mümkün kılabilir, gıda güvenliğini artırabilir ve bir gıdanın besin verileri üzerinde daha iyi kontrol sağlayabilir.

Şefler tatları hassas bir şekilde değiştirebilir veya örneğin yemeklerin yerelleştirilmiş versiyonlarını piyasaya sürebilir. Alerjiden mustarip kişilerden sporculara kadar belirli diyetler sürdürenler, özellikle ihtiyaçlarına yönelik yiyecekler basabilir.

"İşlenmiş gıdaların düşük besin değeriyle ilgili çok büyük bir sorunumuz var"

Yeni makalede çalışan bir başka isim, Pace Üniversitesi'nden Christen Cooper "İşlenmiş gıdaların düşük besin değeriyle ilgili çok büyük bir sorunumuz var" diyor ve ekliyor:

"3D yiyecek baskısı yine işlenmiş gıda olacak fakat belki de işin iyi kısmı, bazı kişiler için daha iyi kontrol ve besin uyarlaması, kişiselleştirilmiş besin anlamına gelecek.

Ayrıca, yutma bozukluğu olan hastaların (sadece ABD'de milyonlarca kişi) ihtiyaç duyduğu püre haline getirilmiş yapıdaki gıdalarla gerçek gıdaların şekillerini taklit ederek, bu hastalar için yiyecekleri daha çekici hale getirmede de yararlı olabilir."

Hâlâ aşılması gereken birçok engel var

Araştırmacılar örneğin basılı yemeklerin bir araya getirilme şekilleri nedeniyle muhtemelen yeni içerik türlerine ihtiyaç duyacaklarını belirtiyor.

Cheesecake'i ve içerdiği sorunları inceleyen "The future of software-controlled cooking" (Yazılım kontrollü yemek pişirmenin geleceği) makalesi npj Science of Food adlı bilimsel dergide yayımlandı.

24/03/2023 11:03