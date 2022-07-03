3D yazıcıyla üretilen kulak bir kadına nakledildi!

Daily Mail'de yer alan habere göre, uzmanlar kulağın dış kısmının küçük ve şekilsiz olmasına neden olan nadir bir doğum kusuruyla (mikroti) dünyaya gelen genç kadına yapılan naklin mikrotili insanlar için bir umut olacağını ve tıpta devrim yaratacağını umduklarını dile getirdi.

Dış kulaklardan birinin veya her ikisinin de tam olarak oluşmadığı nadir görülen doğumsal durum işitmeyi de etkileyebilir.

10 DAKİKADAN DAHA KISA BİR SÜREDE ÜRETİLDİ

San Antonio'da pediatrik kulak rekonstrüktif cerrahı olan Dr. Arturo Bonilla, Alexa'nın mikrotia kulak kalıntısından yarım gram kıkırdak çıkararak ve ardından onu 3D taramasıyla birlikte Long Island City, Queens'deki 3D Bio Therapeutics'e gönderdi. Kadının kıkırdak oluşumundan sorumlu hücreler, milyarlarca hücreye dönüştürülmek için büyütüldü. Bu hücreler, dış kulağı oluşturmak için şırıngayla özel bir 3D biyo-yazıcıya yerleştirildikten sonra kolajen bazlı biyo-mürekkeple karıştırıldı. 10 dakikadan daha az süren yazdırma işleminin ardından implant denilen kulak (AuriNovo) elde edilmiş oldu.

GELECEKTE FARKLI HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE DE KULLANILABİLİR

Bilim insanları, 3D baskılı implantların, burun kusurları veya yaralanmaları, meme rekonstrüksiyonu, dizde hasarlı menisküs veya omuzlarda rotator manşet yırtıkları gibi kıkırdak içeren diğer durumlarda da kullanılabileceğini umuyor.

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03/07/2022 10:25